SANDRA URVAK ⟩ Kas oled valmis olema NIMBY? Mina olen ja nemad on ka

Toona, 2020. aasta kevadel otsustati luua mittetulundusühing, mis seisaks kohaliku looduskeskkonna säilimise ning seeläbi ka inimeste parema elujärje eest. Tol kevadisel pühapäeval ei osanud ilmselt keegi arvata, et nelja aasta pärast on probleem ikka aktuaalne ja lahendus lükkunud teadmata tulevikku.

7. märtsil leidis Kolga-Jaani rahvamajas aset Niilusoo kohaliku tasandi kaitseala moodustamisplaaniga seotud avalik arutelu, milles osales pea nelikümmend inimest ehk umbkaudu kümnendik aleviku elanike arvust. Kohtumine oli omalaadne vahepeatus tänaseks üle nelja aasta kestnud Niilusoo raba tulevikku puudutavas saagas. Teatavasti ähvardab Niilusood, teise nimega ka Pussisood, turbakaevanduseks muutmine. Möödunud suve hakul tühistas kohus kaevandusload, aga nüüd taotleb kaevandaja juba uusi. Viljandi vald on aga asunud alale kohaliku tasandi kaitseala moodustama. Asudes otse Kolga-Jaani aleviku külje all, on Niilusoo raba looduslikus seisundis säilimine suurele osale kogukonnast ääretult oluline.