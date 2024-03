Leie rahvakoosolekul esitati palju küsimusi, vastustega rahule ei jäädud ning alla anda ei kavatseta

Esialgu oli plaanis korraldada kohtumine Leie raamatukogus, mis varsti endisest koolimajast, tulevasest hooldekodust peab välja kolima. Leie raamatukogu saatus oli üks küsimustest, millele mitme küla rahvas soovis vastust saada. Vast loodud mittetulundusühing Meie Leie oli kohalikud kokku organiseerinud poole kuueks, et kõigepealt isekeskis asja arutada, vallavõimu esindajad olid saanud palve liituda kell kuus. Kuna selgus, et raamatukogu oli kaugelt liiga tilluke, et kõiki kohaletulnuid mahutada, koliti koosolek lihtsalt fuajeesse.

Avakõnega esines mittetulundusühingu Meie Leie juhatuse liige Katrin Linkov, kes on endale praegu võtnud ka eestkõneleja rolli, ning selgitas mittetulundusühingu loomise tagamaid. "Elukeskkond on viimase kümne aasta jooksul muutunud nii nadiks, et polegi oma lastele midagi jätta," sedastas Linkov. "Enam ammu ei ole see normaalne, aga üksinda ei tee midagi ära."