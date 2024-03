Eesti käsipallikoondis kohtub Ukraina koondisega

Eesti koondis pääses eelkvalifikatsioonist teise ringi, alistades novembris Läti kahe mängu kokkuvõttes 58:51. Pärast seda, enne aastavahetust osaleti veel Balti karikal, kus kahe võidu kõrvale teeniti viik. Seekordses koosseisus on aga nende kohtumistega võrreldes üks suur puudujääk: Viljandi HC kasvandik Mihkel Lõpp peab vigastuse tõttu tsükli vahele jätma.

"Kahjuks jäävad seekord eemale nii Lõpp kui David Mamporia," nentis koondise abitreener Janar Mägi. "Mihkli puudumine on meile eriti valus löök, sest oleme siin viimastes kohtumistes ka 5-1-kaitset praktiseerinud ning tema on selles suurt rolli kandnud. Kuid eks siis peavad teised mehed tulema ja need augud kinni lappima. Lõppude lõpuks kui vaadata, millise seisu pealt peavad mängule tulema meie vastased, siis ega meil õigustust paari puuduja taha küll pugeda ei ole."