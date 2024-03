JUUBEL ⟩ Eesti vanim meesnäitleja Peeter Jürgens: kui vaja, siis kaob laval valu ja kaob äng

Ugala kandideerib tänavu teatriauhindadele Tanel Jonase lavastusega «Meie klass» kahes kategoorias. Tanel Jonas on esitatud parima lavastaja kandidaadiks ning Peeter Jürgens Abrami rolli eest parima meeskõrvalosatäitja kandidaadiks. Abrami roll on Jürgensil 191. Ugala on välja arvutanud, et see arv tähendab enam kui 380 kuud tööd, tuhandeid etendusi ja lugematut arvu mahasõidetud kilomeetreid. Jürgensi rollide hulgas on olnud viis sõjaväelast, neli röövlit ja sama palju politseinikke, neli arsti ja neli jumalasulast, kaks kohtunikku ja kaks karu, aga ka põder ja mäger, apelsin ja padi, suurvesiir, nuhk ja koduabiline.