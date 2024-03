Riigijuhtide palgaralli kõrval omavalitsustöötajate palgad kiratsevad

Võrdluseks: Soome peaministri palk on ligikaudu 14 500 eurot kuus, samas on Soome 2024. aasta riigieelarve maht 87,9 miljardit eurot ja Eestis kõigest 16,8 miljardit ehk üle viie korra väiksem. Eesti peaministri palk Soome kolleegi omast viis korda madalam ei ole.

Viljandi vallavanem Alar Karu nentis, et ministeeriumitöötajate palgad, lisatasud ja preemiad tõusevad tunduvalt kiiremas tempos kui omavalitsuste ametnike palgad. "Omavalitsuste tulubaas on praegu väga pingeline ega ole ka näha, kuidas on riik seda rahalist seisu valmis parandama. Oleme igal aastal püüdnud võimaluste piires hoida oma rohkem kui 700 vallatöötaja palka konkurentsivõimelisena. Selleks aastaks planeerisime kogu palgafondi kasvuks ligi seitse protsenti," rääkis ta.