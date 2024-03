Viljandi linnapeal Madis Timpsonil on hea meel, et suhted Porvooga on taas lähedasemaks saamas. "Eelmise aasta lõpul külastasid Viljandit Porvoo kunstiühingu liikmed sooviga avada Porvoos Viljandi-näitus. Viljandi otsustas sõpruslinnadevahelist ettevõtmist toetada. Nii tehti esimesed kokkulepped ning näitus sai pealkirjaks "Viljandi tuleb külla". Niisugune näitus Porvoos on hea võimalus uute kontaktide loomiseks ning alus samasuguste projektide jätkuks ka tulevikus," rääkis ta.