HELMEN KÜTT ⟩ Kes igatseb tagasi alkoholireklaame?

Seadusandja langetas toona selle otsuse rahva tervise huvides. Ennekõike tehti seda laste ja noorte kaitseks – on ju sirguv põlvkond eriti vastuvõtlik uutele ahvatlustele. Reklaamimeistrid juba oskavad noorte inimeste alateadvusesse pugeda ning neid säravate reklaamklippidega mõjutada. Noortele tekitab reklaam tunde, et elustiil, mille hulka kuulub alkohol, on lõbus ja meeldiv ning sellel pole tagajärgi.