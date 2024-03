Ajalugu pöördumatult muutnud Vladimir Iljitš Uljanov sedastas kurikuulsa tõdemuse, et piisavalt tihti korratud valest saab tõde. Ja kuigi ta tuli selle väitega välja XX sajandi alguses, kehtib see tänini. Sõjas oma jäsemed kaotanud Ukraina pataljoniülema Valentõn Lõtvõntšuki sõnul tuleb Ukraina sõduritel arendada kriitilist mõtlemist. «See on ka info- ja psühholoogiline sõda,» ütles ta Eesti Päevalehele sadakond aastat pärast Lenini tõdemust.