«Ema sai lahkuda oma kodus pereringis!» Viljandi haigla koduhospiits aitab surmani elada

«Kõige tähtsam selle teenuse juures oli meie jaoks meelerahu, teadmine, et keegi professionaal on telefonikõne kaugusel ja hoolitseb ema eest,» rääkis 20. novembril surnud Elleni tütar Maila Vahtramäe. «Et me ei pea muretsema, et tal on valud ja me ei oska aidata.»