Naistepäevaks valmis? ⟩ Lillepoepidaja: selgelt on näha, et toidupoe lilled solgivad turgu

Viljandis Mulgi Marketis tegutseva Teemu Lillede omanik Dena Kivilaan rääkis, et kaupa sai naistepäevale mõeldes tellitud kolm nädalat ette ning selle väljapanemine algas selle nädala alguses. Nagu ta ütles, on aeg näidanud, et kõige rohkem ostjaid on õhtul enne naistepäeva ja naistepäeva varahommikul. "Me teeme poe kella seitsmest lahti ja siis on palju neid, kes hommikul enne tööd läbi tulevad."