Riho Ojaots andis teada, et annab raske südamega suvekohviku üürile, müüb või vahetab selle. «Mitut jumalat ei saa teenida,» nentis ta ning tõdes, et mesindus on talle kohviku­pidamisest südamelähedasem, paraku võtavad nii mesilased kui kohvik suurema tähelepanu just suvel.