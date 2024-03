"Olukorda vaadates on vaja võidelda ülekaalulisuse probleemiga: liigse kehakaaluga noori on juba kolm korda rohkem kui 20 aastat tagasi. Magustatud jookide maks üksi mõistagi probleemi ei lahenda, kuid see on üks viis, kuidas lapsi kui hinnatundlikku gruppi suunata tervislikemate valikute juurde," ütles Riina Sikkut.