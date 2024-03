Varakevad lõi Viljandi järvele ideaalse uisuvälja

"Terve järv on üks superliuväli," lausus ta.

161 hektaril laiuva järve jää on pärast lume sulamist ja siis saabunud öiseid külmakraade muutunud siledaks ning uisutada võib peaaegu kõikjal – rada ei ole vaja ette valmistada.

"Jääl on paksust maa ja ilm," ütles Kivistik. Sellele tuleb tema sõnul minna siiski rannast sildadelt, sest kaldaääred sulavad kevadpäikesega päeval lahti. Samuti on mõistlik minna jääle kas hommikul või lõunal.

"Nägin sõites ka mõningaid uisujälgi ees, mis olid jää sisse vajunud," rääkis Kivistik ja avaldas arvamust, et need jäljed tekkisid teisipäeva õhtul. "Kui õhtusel ajal jääle minna, võib pealmine kiht olla pehme. Kui aga päeval on tugevamat tuult, siis jää pealt sulama ei hakka."