Üle kolmandiku esimesse klassi astumise avaldustest on linnale laekunud

Linnavalitsuse haridusameti juht Tiivi Tiido rääkis, et avalduste üldarv selgub märtsi lõpuks ja koolikohtade määramiseks on loodud elukohajärgsesse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjon. Koolikohtade jaotamisel arvestatakse esmalt sooviavaldust. Kui koolis on kohti vähem, kui on tulnud sooviavaldusi, arvestatakse kehtiva korra kohaselt lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha lähedust koolile, kooliskäivate õdede-vendadega ühte kooli astumise võimalust ja kooli töötaja soovi panna oma laps samasse kooli. Juhul kui soovijaid on ka siis rohkem, kui kool vastu võtta saab, arvestatakse elukoha rahvastikuregistrisse kandmise kuupäeva.