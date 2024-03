Repliik ⟩ Midagi, mis on kõigil, aga on ikkagi eriline

See, et virmalised nii suurt tähelepanu pälvisid ja nii paljud neid ka kaamerasilmaga tabada proovisid, näitab nende erilisust meie jaoks. Sageli on miski eriline kättesaamatu või siis nõuab selle poole püüdlemine aega ja vaeva, seepärast on vahva mõelda, et see eriline oli meist peaaegu igaühele kättesaadav. Suunad aga õigel ajal pilgu pimedasse taevasse ning kogu see ilu ja harukordsus on sinu ees.