Rotary klubi Viljandi järve matkaraja hoolduseks linnalt enam luba ei saanud

Veebruari keskel saatis Viljandi Rotary klubi liige Valmar Raud linnavalitsusele kirja, et klubi soovib jätkata heakorratöid terviseraja kaheksanda ja üheksanda kilomeetri vahel eesmärgiga säilitada ja avada vaadet järvele ja linnale. Tööd plaaniti jätkata sealt, kus see oli eelmisel aastal pooleli jäänud, ning loodeti sel aastal jõuda sinnamaale, et lõigul, kus terviserada on järvele kõige lähemal, on vaated avatud. Linnavalitsus vastas aga, et selleks aastaks ta klubile luba ei anna, sest too ei täitnud kahel eelmisel aastal töödeks seatud tingimusi.