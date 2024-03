Kohvikuöö ulatub esimest korda kortermajade piirkonda

Korraldaja Gea Valner rääkis, et kui möödunud aastal sai visatud õhku küsimus, mis piirkonda võiks kohvikuöö järgmisena liikuda, jäi kõlama just Paalalinn. "Männimäed oli ka, aga ega meil neid piirkondi Viljandis kuigi palju jäänud olegi."

Sel korral oodatakse kodukohvikuid avama 8. juuni õhtul peaasjalikult Paala järve ümbruses. "Kogu Paalalinnas tegelikult, aga see järve ümbrus on väga kaunis ja seal on ka rohkem eramaju," märkis Valner ning lisas, et ka Valuoja oru ümbruse elanikud saavad kampa hüpata. "Seal on üks selline piirkond, mis jääb Kantreküla ja Paalalinna vahele. Nemad jäävad ka ilusti kohvikuöö ala sisse."