Giid Algis Martsoo nentis, et sedavõrd kiiresti tulnud ja läinud suurvett tema ei mäleta. Kolmapäeval mindi esimest korda kanuuga luhale ja pühapäeval sai hooaeg läbi. Kiirusest veelgi üllatavam on aga asjaolu, et kui sünoptikute prognoos paika peab, võib juhtuda, et veel selle nädala lõpus või uue alguses pääseb luhale uuesti uiskude ja kelguga.