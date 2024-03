Pärast Leie kooli liitmist Kolga-Jaani kooliga on mitu Leie kogukonna liiget küsinud, mis saab Leie koolimajast. Olen vastanud ettevaatlikult, et püüame leida majale uue omaniku ning kui uus omanik on nõus, saame ehk lasteaia ja raamatukoguga samasse majja jääda. Kui aga uus omanik vajab arendustegevuseks kogu maja, peame raamatukogule otsima uue asukoha, näiteks perearstiga ühes majas.