Ühisrinde moodustanud Leie rahvas kutsus valla külla ning palub endale kogukonnamaja

Mittetulundusühing on nii värske, et esmaspäeval polnud see veel isegi registreeritud. Ühe eestvedaja Katrin Linkovi sõnutsi on viieliikmeline juhatus aga juba neli korda koos käinud ning esmaspäeva pärastlõunal esitati ka registreerimise avaldus. Asutajad on 16 inimest, kes esindavad 15 leibkonda ja kolme ettevõtet.