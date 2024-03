Eriolümpia suusapidu toob Otepääle ligi 150 suusatajat

Kokku teeb kaasa ligi 150 sportlast nii Eestist kui ka Lätist ja Leedust ning nagu ütles Eriolümpia Eesti ühendus rahvuslik direktor Rain Tölpus: "Osalejate arvust on näha, et suusatamine on meie sportlaste seas vägagi au sees, suusavõistlustele tullakse suurima heameelega. Kuigi ilmaolud pole viimastel nädalatel väga soosivad olnud, saame oma võistlused ikkagi ära korraldada."