Lahkus kümnete tipparhitektide õpetaja

Rein Grünbach töötas Viljandi Jakobsoni gümnaasiumis alates 1964. aastast, kuni Viljandis avati riigigümnaasium ja Jakobsoni kool taandus põhikooliks. Tema õpilaste seast on sirgunud vähemalt 50 inimest, kes töötavad arhitektina Eestis ja välismaal ning kellest mitu on Tallinna kunstiülikooli õppejõud. 13 aastat oli Grünbach Viljandi kultuuriakadeemias insenerigraafika õppejõud.

Kui president andis talle 2017. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi, kirjutati tema kohta arhitektide liidu kodulehel, et teda iseloomustavad tõeline entusiasm ja pühendumus oma elukutsele ning ta on andnud oma suure panuse Eesti arhitektuuriloo kujunemisse.

Viljandis sirgunud üks Eesti tunnustatumaid arhitekte Raivo Kotov on öelnud, et Rein Grünbach oli äärmiselt inspireeriv ja toetav õpetaja. «Ega muidu oleks tema käe alt tulnud 50 arhitekti ja samavõrra kunstnikke ehk moekunstnikke, keraamikuid, graafikuid ja disainereid. Selles suhtes on ta terves Eestis omaette fenomen.»

Kotovi sõnul olid Grünbachi tunnid ja nädalavahetuse kunstiringid klass omaette, seal süstis ta igaühesse pisiku, mis hiljem innustas edasi pürgima. «Ta suutis tõstatada teemasid ning tõi põnevaid näiteid maailmast. Maalitundides sai tema käe all luua kolmemõõtmelisi kompositsioone, ta õpetas ja arendas suurepäraselt ruumitaju. Kui ma ise kunstiakadeemiasse astusin, kostis vastuvõtukomisjonist, et jälle Viljandist. Kolm noort, kes meilt arhitektuuri tahtsid saada, kõik ka said.»

Grünbach ise on öelnud, et talle pole olnud eesmärk omaette kuulsaid arhitekte kasvatada. «Püüdsin oma tööd teha nii hästi, kui suutsin, ja tahtsin, et õpilastest saaksid eelkõige korralikud inimesed. Enamasti olid nad ka matemaatika eriklassist, kus olidki juba koos targad ja usinad. Minu ülesanne oli asetada nad kunstiolümpose mäe esimesele astmele, sealt said nad juba ise edasi pürgida.»