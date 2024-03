Pisut enam kui aasta tagasi võttis Viljandi linnavalitsus vastu Viljandi järve äärse katastriüksuse Roo tänav 1 detailplaneeringu, et jagada see kasutult seisev maa-ala kümneks krundiks ja kujundada sinna uus elamurajoon. Arendusega rahulolematud linlased on pöördunud aga kohtu poole ning plaan on takerdunud.