Eesti džässi päikesepoisil on väga palju tööd ja väga palju vaba aega

Raivo Tafenau on veendunud, et inimesed tahavad järjest rohkem näha ja kuulda, kuidas asi päriselt käib, sest hakkavad üle ääre ajavast digitaalsest mürast väsima.

Mustlast pärit Raivo Tafenaud on sageli kutsutud Eesti džässi päikesepoisiks. Ta on saksofonist, akordionist, ansamblijuht, helilooja ja omanimelise džässiklubi programmijuht. Vabakutselise muusikuna on ta kulgenud läbi kahe riigikorra ja läbi kolme rahakeskkonna.