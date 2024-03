Viljandi vallavolikogus löödi esimest korda lauale umbusaldusavaldus

"Iga tühja-tähja pärast me tõesti pole hakanud umbusaldusavaldust esitama, aga nüüd on aeg sealmaal, et valdkonna vastutaja peab võtma vastutuse," leidis Viljandi volikogus opositsiooni kuuluva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kohalik liider Valmar Haava.

"Mina ütlen küll, et Irma süüdistamine on ülekohtune, sest otsuseid on langetanud vallavalitsus ühiselt," lausus Isamaa esindajast vallavanem Alar Karu ja nimetas umbusaldusavaldust kõrgpoliitiliseks pilotaažiks. Ta lisas, et vallavalitsuse otsused on lähtunud vajadusest kulusid kokku hoida ning seetõttu ei saa tema sõnul ka väita, et Irma Väre asemel oleks tulnud umbusaldusavaldus esitada kellegi teise vastu.