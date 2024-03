Pottmütsid, tanud ja pealinikud jõudsid pikalt rännuteelt Heimtalisse näitusele

Heimtali muuseumi kirstud, kummutid ja kapid peidavad endas suurel hulgal paljude Eesti piirkondade vanu tekstiilesemeid, sealhulgas rahvarõivaelemente. Näitusesarjale annavad avalöögi peakatted. Et Heimtali on osa Mulgimaast, on osa näitusest pühendatud Mulgi pearättidele.