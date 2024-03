Lahkus Eesti meisterkündjate juhendaja

«See ei ole tavaline künd, vaid sport,» selgitas Lehiste paar aastat tagasi Sakalale. Et aidata oma õpilastel tippspordis läbi lüüa, kulus tal oma sõnul pikki aastaid tehniliste nüansside selgeks õppimisele. «Seda tuleb mõnikord ainult pool sentimeetrit reguleerida, et asi korda saada,» rääkis ta adra seadistamise kohta. «Künnivagu peab saama sirge, aga mitte sile, peab just harjaline olema.»