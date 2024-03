Volikogu valis Viljandile uue abilinnapea

Are Tints vastas, et kõigis valdkondades on olulisi teemasid, mida omakorda on keeruline pingeritta seada. Hariduse valdkonnas nimetas ta teemat koondnimetusega "Kaare kool". Kultuuris pidas ta oluliseks Sakala keskuse hoone mõtestamist ning noorsootöös noortekeskuse tulevikku. Sotsiaalvaldkonna kohta ei soovinud ta sõna võtta, sest selles on hiljuti toimunud palju muudatusi ning tuleb anda veidi aega, et näha, kuidas muudatused või kas need üldse need toimivad.

Sauna kohta lausus Tints, et on seal ise päris mitu korda käinud. "Ma ei ole absoluutselt linnasauna vastu. Aga me peame omavalitsusena vaatama, milline on meie võimekus ja mis on meie kohustused. Sinna juurde saame vaadata, mis on meie lisavõimalused, mida saame pakkuda. Ma ei ütle praegu, kas see peab olema või ei pea. See on tasakaalu otsimise koht."