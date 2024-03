Tänasest ei küsita doonoritelt seksuaalset eelistust

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus teatab, et kuna paljudes riikides võivad homoseksuaalsed mehed heteroseksuaalsetega võrdsetel alustel verd loovutada, võttis Eesti transfusioonmeditsiini selts (ETMS) riskikäitumisega seotud piirangud eelmisel aastal taas päevakorda. Selleks, et ka Eestis oleks võimalik rakendada uusi doonorite valikukriteeriumeid, hinnati muudatuse mõju doonorivere ohutusele. ETMS koostöös Eesti verekeskustega viisid läbi Euroopa Meditsiiniagentuuri meetodil põhineva riskianalüüsi, mille tulemused näitasid, et homoseksuaalsete meeste lisandumine veredoonorite populatsiooni ei muuda riskihinnangut vereülekande ohutusele.