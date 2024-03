DEVI KIIK ⟩ Valel on lühikesed jalad ehk Põhja-Sakala abivallavanem vassib

Avalikustasin oma loo, kuidas olen aastaid nõudnud, et Põhja-Sakala vallavalitsus tunnistaks vaimset vägivallatsemist lasteaia Traksik laste kallal ning paluks vabandust. Selle asemel on vallavalitsus mind ja minu peret hoopis kaks ja pool aastat edasi-tagasi solgutanud, solvanud, naeruvääristanud ja probleemseks lapsevanemaks tembeldanud ning suhtlemine vallaametnikega on olnud ükskõikne ja vaenulik.