Hoone omaniku, osaühingu Krissu Kinnisvara juhatuse liige Raivo Riisa nentis, et on fassaadi lagunemisest teadlik. «Minule tundub aga, et tänaval kõndivatele inimestel see praegu ohtlik ei ole,» lausus ta. «Kui soojemaks läheb, teeme korda.»