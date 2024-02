Ants Punning: nädalas ikka paar korda juhtub seda, et T-Bone peab pommirahe all autot remontima

2015. aastast ukrainlasi abistanud võhmalane Ants Punning jõudis äsja tagasi oma 24. abitiirult. Sel korral sai viidud Harkivisse kaks autot ning tonni-poolteise jagu varustust, mida sõduritel eesliinil vaja on: küünlavaha ja küünlaid, diiselsoojendi, meditsiinitarbeid ... Järgmine sõit on plaanis kevadel ja nagu Punning ütles, on igasugune abi väga oodatud.