Juhtkiri ⟩ Kõik on loogiline, aga ikka läks halvasti

Viljandi linna otsus lõpetada rendileping maadlusklubiga ning kolida endisesse SEB panga hoonesse noortekeskus on igati õigustatud ja loogiline. Esiteks lõpeb Viljandi Avatud Noortetoal eraomanikele kuuluvate ruumide rendileping ning noortekeskust on linnas kindlasti vaja. Teiseks on elu näidanud, et noorte kogunemiskoht peab olema kesklinnas, muidu jääb see mõnest linnaosast liiga kaugele, et piisavalt rahvast ligi tõmmata. Kolmandaks on kõige mõistlikum ja maksumaksjale säästlikum, kui linnaasutused tegutsevad linnale endale kuuluvates ruumides ega raiska raha üürile.