Juhtkiri ⟩ Sunnismaisus on ajast ja arust

Näidisarvutuste kohaselt maksab 100 000-eurose kodulaenu refinantseerimine praegu ligi 3000 eurot. Tõsi küll, kalkulatsioonis on kasutatud hinnakirjajärgseid tasusid, mida annab vahel väiksemaks kaubelda. Ent isegi kui 3000 euro asemel tuleks välja käia 2500, on summa kopsakas ning eeldab konkureerivalt pangalt märkimisväärselt soodsama pakkumise saamist, et kolimisvaev end ära tasuks. Pealegi ei ole paljudel neid tuhandeid tagataskust võtta, kuigi kümne aasta perspektiivis võib terendada oluline kokkuhoid.

Inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu majanduse peamisi mootoreid ning sama põhimõtet peaks kasutama võimalikult paljudes sektorites riigisiseselt. Näiteks seda, kui hästi mõjus mobiilsidefirma vahetamise lihtsustamine mobiilside hinnale, on paljud oma kukrus juba kogenud. Elektritki võime osta paljude pakkujate käest, kuigi liinid on samad. Seega pole mingit põhjust, miks ei võiks refinantseerimise lihtsustamine pangateenuste turule turgutavalt mõjuda. Just nimelt pangateenuste, mitte ainult kodulaenu turule, sest paljudel juhtudel saab kodulaenu andnud pangast inimesele ka kodupank, kus ta teeb kõik muud finantstehingud.