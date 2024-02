Viljandimaal on idapoolse naaberriigi kodakondsusega inimeste arv viimaste aastate jooksul mõneti kõikunud, väikesele kahanemisele on järgnenud samaväärne kasv. Teisalt on neid inimesi Viljandimaal palju vähem kui näiteks Harjumaal või Ida-Virumaal.