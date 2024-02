Omavalitsused suudaksid sõja eest päästa mõne protsendi elanikest

Päästeamet on neljal korral – aastatel 2017, 2019, 2021 ja 2023 – tellinud uuringu selle kohta, kui teadlikud on inimesed hädaolukorraks valmisoleku tähtsusest. Selgus, et teadlikkus on paranenud, ent tegelik valmisolek on napp: kriisideks on täielikult valmis kõigest 15 protsenti inimestest.