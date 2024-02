Siga kasvab soodsamalt kui veel hiljuti ja Ekseko loodab kahjumist plusspoolele pääseda

«Siga kasvab ja kurta pole vaja,» lausus Ekseko seakasvatuse direktor Kalev Korbun ning nentis, et on olnud nüüdsest ikka palju hullemaid aegu, näiteks alles eelmisel aastal, kui söödavili ja energia olid väga kallid. «Praegu on need mõõduka hinnaga kättesaadavad.»