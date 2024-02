Livonia toetab Eesti puhkpillimuusika tulevikku

Viljandlastena peame enesestmõistetavaks, et muusikakoolis tegutseb puhkpilliorkester, kuid maakoolides on sageli vähe õpilasi ja on võimalik moodustada ainult väikseid ansambleid. Nii ei saa lapsed suures orkestris mängimise kogemust. Seda tühemikku on juba kümme aastat täitnud noorte puhkpilliorkester Livonia, mis tegutseb kord aastas õppelaagrina, kus omandatakse kolme päeva jooksul kontserdi jagu lugusid ja kantakse need ette ümbruskonna elanikele ja lapsevanematele.