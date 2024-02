Mulgid teevad digihüpet oma keele levitamiseks

Koos teise Mulgi kultuuri instituudi keeleõpetaja Kristi Ilvesega on Laande aabitsa kirjutanud ja sisse lugenud. Hiljuti ilmunud digiaabits erineb 2016. aastast pärit paberaabitsast selle poolest, et lisatud on helifailid. Iga loo juures, mida on kokku 33, leiab kuulamise nupu, millele vajutades kuuleb kõiki tekste ehedas mulgi keeles. Kuulata saab ka salme, vanasõnu ja mõistatusi ning eripärase hääldusega sõnavara. Aabitsa autorid on ise tekstid sisse lugenud, kusjuures Laande kõneleb Lääne-Mulgimaale omast Karksi, Ilves aga Ida-Mulgimaale omast Tarvastu murrakut. Seega saab lisaks lugemisele harjutada hääldust, kõnet ja teksti mõistmist kuulamise kaudu.