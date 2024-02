Juhtkiri ⟩ Mure tuleb õigesti ära jagada

Enamik inimesi pöördub arsti poole ikka mingi hädaga. Ja kui juba häda on, on ka mure, valu kuskile pugenud või olemine lihtsalt kehvapoolne. Sellises seisundis inimene on tavalisest tundlikum ja temale võivad soolana haaval mõjuda isegi sellised sõnad või ütlematajätmised, mida harilikult tähele ei panda. Mõnikord on haigla töötaja aga otseselt ebaviisakas või hoolimatu ja kõige hullematel juhtudel jääb patsient abita või ravitakse teda valesti.