Viljandi haiglale esitati möödunud aastal 32 kaebust. Samas on haigla töötajad lugenud sotsiaalmeediast kaebusi, mis pole varem nende lauale jõudnud. Kommunikatsioonijuht Maarja Evert nentis, et haiglal on väga kurb patsientide rahulolematust ühismeedia postitustest lugeda ja näha, et patsiendil on ravi kohta küsimusi või ootusi, millele ta kiiret lahendust ei ole saanud.

Foto: Elmo Riig (montaaž)