Kokkusaamise siinsed korraldajad on leina- ja kriisinõustaja Triinu Tints ja kogemusnõustaja Anna Lihodedova. Kohtumisele on oodatud inimesed, kellel rasedus on katkenud või katkestatud, kelle laps on surnud enne sünnitust, selle ajal või vahetult pärast sündi. Oodatud on ka inimesed, keda teema lähedase toetajana puudutab.