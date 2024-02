Viljandimaa sotside europarlamendi kandidaatide seas kohalikke ei ole

Piirkonna üldkoosolekul arutati põhjalikult, kes võiksid jõuda sotsiaaldemokraatide valimisnimekirja ning leiti, et Marina Kaljurand ja Sven Mikser on oma tööd Euroopa Parlamendis teinud väga hästi. "Paljud piirkonnad on nende kandidatuurid juba üles seadnud ja neile kuulub ka Viljandimaa sotsiaaldemokraatide toetus," teatas Kütt ja lisas, et Viljandimaa piirkond otsustas esitada Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja veel Tanel Talve ja Kajar Lemberi.