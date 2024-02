Põhja-Sakala vald pärgas elutöö tegijaid ja aasta jooksul silma paistnuid

Ühe Põhja-Sakala valla teenetemärgi pälvis Tiina Leis, kes on 25-aastase ajalooga Koksvere maanaiste seltsi asutajaliige ning seda ühingut algusest peale juhtinud. Tema eestvedamisel alustati 1999. aastal lagunenud klubihoone põhjalikku rekonstrueerimist. Aastakümneid on remonditud seltsimajas korraldatud ettevõtmisi, millest võtavad osa inimesed nii Võhmast, Reegoldist kui Olustverest. Kord nädalas laenutab Kõo raamatukogu külarahvale raamatuid ning kohtutakse kirjanduslikel neljapäevadel. Põhja-Sakala valla kinnitusel on praeguseks on Koksvere maanaiste seltsist kasvanud hästitoimiv kodanikuühendus, mis suudab oma tegemistesse kaasata terve kogukonna.

Teise teenetemärgi pälvis Liivi Lindemann, kes on Olustvere kooli kauaaegne õpetaja ja alates 1998. aastast ka kooli juht. Vald kirjeldas Liivi Lindemanni kui kindla nägemusega inimest, kes innustab kõiki selle nägemuse nimel ka koostööd tegema. Direktorina kannab ta hoolt, et kool oleks tänapäevane. Lindemannil on õppe-, majandus- ja personalijuhi ning psühholoogi oskused ning ta on läbi aastate seisnud Olustvere põhikooli hea nime ja säilimise eest.

Kolmanda teenetemärgi sai Evald Sepp, kes asus Suure-Jaani gümnaasiumi juhtima 2015. aasta augustis. Kool säilitas tema juhtimise all oma traditsioonid ning ta tegelnud mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomise ja arendamisega. Gümnaasiumi tuntakse praegu just tugeva spordisuuna tõttu ning riigigümnaasiumi järel on see suurima õpilaste arvuga gümnaasium terves maakonnas. 2023 suundus Sepp juhtima Tartu Veeriku kooli, jättes endast valla sõnutsi maha kokkuhoidva ja koostööd hindava meeskonna.