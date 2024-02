Aastapäeva kontsertaktus sidus viljandlaste rajad lauluga kokku

Ekraan mängis kogu etenduse jooksul tähtsat rolli, sest üksteise järel ütlesid inimesed, kus nad parasjagu on. Tööl, töökojas, kultuuriakadeemia taga bussipeatuses, maailma keskpunktis, täpselt selles kohas, kus oleks tahtnud olla, sportlaskarjääri alguses, teatri maalisaalis, teatri suitsuruumis, gümnaasiumi parklas. Vaataja võis seista, aga tundis, et liigub samal ajal, on tänavakunstigaleriis, Mulksus, lõpetamas kolmandat kursust, kodus, Raassilla moto- ja vabaajakeskuses, Kirsimäel, Kondase keskuses, Jaani kirikus, bensiinijaamas, mingis väga mõnusas kohas, muusikakoolis, neljakümnendate ja viiekümnendate eluaastate vahel, Koidu seltsimajas, Viljandi haigla uue hoone näidispalatis, oma kodulinnas, oma ateljees, Viljandi järve ääres, Pikal tänaval tamme all, Väikese tänava trepil, heas kohas.