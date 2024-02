MARKO TIITUS ⟩ Vaba ja iseseisev Eesti – tõelisuseks saanud muinasjutt

Jeesuse sõnutsi on õndsad – me võiksime öelda ka kangelaslikud – vaimus vaesed ehk need, kes ei häbene oma ebapiisavust, nõrkust ja haavatavust, vaid on valmis avanema Jumala õnnistusele ja armule; õndsad on need, keda vägivald, sõda ja ülekohus kurvaks teevad; õndsad on need, kes nälgivad ja janunevad õiguse järele, mitte ei vääna seda eneste kasuks; õndsad on halastajad, tasased ja puhtad südamelt. Just niisugused nagu muinasjuttude noorim poeg või pere võõrastütar, kellele teised pisut ülevalt alla vaatavad, kuid kelle motiivide puhtus ja omakasupüüdmatus, halastus ja rahupüüdlused, väetimate märkamine ja aitamine, koostööle, mitte aga konkurentsile suunatus teevad neist kangelased, kes võidavad peidetud varanduse või kaotatud kuningriigi.