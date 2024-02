Eestlasi iseloomustatakse kinniste ja jonnakatena. Kui eestlane on juba midagi pähe võtnud, siis peab ta sellest rangelt kinni. Olen ikka mõelnud, et lihtsam oleks olnud vabadussõtta mitte minna, aga me ikkagi läksime, vaatamata sellele, et vastas olid suured jõud. Parema homse nimel mindi siiski lootuses, et tulevik tuleb parem. Nüüd mõelgem, milline lootus, usk ja teotahe pidid valitsema inimeste meeles, kes olid valmis astuma suurriigi vastu, et kuulutada välja iseseisvus ja oma riik. Kahtlemata mõisteti, et vabadust Eestile niisama ei kingita ja see tuleb vere hinnaga kätte võidelda. Vabadust ei saa peale suruda, see peab tulema meist endist.