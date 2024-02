GALERII ⟩ Viljandi vallas jagati kiitust ja teenetemärke

Neljapäeval jagas Viljandi vald Heimtali spordihoones vallavanema vastuvõtul tunnustusi. Aasta noorsootöötaja tiitli pälvis Are Tints, kes linnavolikogult heakskiidu saamise järel hakkab tööle Viljandi abilinnapeana. Tintsile tõi preemia see, et ta on viimase kahe aasta jooksul aidanud Viljandi noortevolikogul uuesti tööle hakata.