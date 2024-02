Mõlemad on 38-aastased ja Ukrainas neil pereliikmeid pole, sinna on jäänud sõbrad. Rachno töötab Viljandis ukraina laste tugiisikuna ja osaleb Eesti Pagulasabi ukrainlaste kohanemisprogrammis. Fomychov on ametis hambaarstina.

Rachno ütles, et ta on etniline ukrainlane, kes on sündinud ja kasvanud Leedus ning magistrikraadi õigusteaduses sai Ukrainas. «Ühendan kaks kultuuri, nii et mõistan hästi nii ukrainlasi kui kohalikke,» märkis ta.