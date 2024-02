Viljandi valla seeriajooks alustab homme 11. hooaega

Nagu ütles Mati Adamson Viljandi valla seeriajooksu korraldustiimist, siis on nagu ikka päev enne võistlust käed tööd täis, aga kõik on joone peal. "Just tulin metsa vahelt. Traktorid karestavad seal ühte lõiku, mis on ikka päris jäine," rääkis ta ja lisas, et igaks juhuks vaadatakse see lõik ka hommikul üle. See on paarsada meetrit pikk ning pärast traktori ülekäimist on seis päris hea. "Nüüd juba jalg kandis," kinnitas korraldaja.